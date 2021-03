Dresden

Polizisten aus Dresden haben am Dienstagabend in einer Neustädter Wohnung an der Böhmischen Straße rund 110 Gramm Cannabis sichergestellt. Während sie die Wohnung durchsuchten, zündete sich die Bewohnerin einen Joint an.

Die Polizei beendete das Treiben, stellte anschließend die Drogen sicher. Wegen eines Zeugenhinweis waren die Polizisten zu der Wohnung der 34-Jährigen gefahren. Bereits an der Tür roch es offenbar nach Cannabis.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Frau muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Von ffo