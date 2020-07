Dresden

Polizeibeamte haben am Mittwochmorgen einen jugendlichen Einbrecher im Dresdner Stadtteil Gorbitz festgenommen. Der 16-Jährige steht im Verdacht, in eine Wohnung am Wölfnitzer Ring eingebrochen zu sein.

Laut Polizei hebelte der mutmaßliche Täter scheinbar die Balkontür einer Erdgeschosswohnung auf und entwendete unter anderem eine Handtasche, zwei Handys, ein Tablet sowie eine Uhr. Der Mieter überraschte den Einbrecher auf frischer Tat, woraufhin der 16-Jährige flüchtete.

Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei ihn allerdings wenig später in der Nähe des Tatorts festnehmen. Teile des Diebesgutes hatte er einstecken, den Rest in einer Wohnung deponiert.

Von ffo