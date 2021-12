Dresden

Die Dresdner Polizei ermittelt aktuell gegen zwei Männer und drei Jugendliche unter anderem wegen Diebstahl und Bedrohung.

Die Polizei meldete, dass die fünf am Dienstag in einem Markt an der Cossebauder Straße einen Einkaufwagen mit Waren im Wert von rund 230 Euro beluden. Anschließend begaben sich zwei der Gruppe nach draußen, um die Eingangstür von außen zu öffnen. Die anderen drei wollten offenbar den Markt samt Wagen durch diese Eingangstür verlassen. Jedoch versuchte ein Mitarbeiter die Gruppe aufzuhalten. Daraufhin bedrohten und beleidigten die Täter den Mann sowie eine weitere Mitarbeiterin.

Die Polizei war zu diesem Zeitpunkt jedoch schon unterwegs und machte das Quintett noch vor Ort dingfest. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen.

Von BW