Dresden

Die Dresdner Polizei hat in der Nacht zu Sonntag an einer Baustelle an der Löbtauer Straße drei mutmaßliche Einbrecher gestellt.

Nach einem Zeugenhinweis entdeckten die Polizisten zwei der Männer in einem Renault neben einem Rohbau und den dritten auf der Baustelle. Bereits dort bemerkten die Beamten ein gefälschtes Kennzeichen an der Vorderseite des Transporters.

Bei der Begehung der Baustelle stellten die sie dann fest, dass vier Baucontainer aufgebrochen wurden. Außerdem war im Keller eine Stahltür teilweise aus der Wand gerissen. Die Einsatzkräfte nahmen die Männer vorläufig fest. Alle drei standen unter dem Einfluss von Amphetaminen.

Gegen die polnischen Staatsangehörigen wird nun wegen Bandendiebstahl ermittelt. Der 44-jährige Fahrer des Renaults muss sich außerdem wegen Urkundenfälschung und Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen seine beiden jüngeren Komplizen wurde Haftbefehl erlassen. Die zwei Männer befinden sich zwischenzeitlich in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.

Von BW