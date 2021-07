Dresden

Dresdner Polizisten haben am Sonntagnachmittag einen Mann gestellt, der sich an der Kiesgrube Leuben mit erigiertem Geschlechtsteil vor einem Kind gezeigt hatte. Wie die Beamten mitteilen, hatte der 56-Jährige laut Zeugenaussagen an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen erstattet.

Von DNN