Dresden

Polizisten aus Dresden haben Montagabend vier mutmaßliche Diebe auf dem Parkplatz eines Supermarktest an der Pirnaer Landstraße in Leuben festgenommen. Die Männer hatten zuvor Zigaretten aus zwei Geschäften gestohlen.

Die Diebestour der vier Tatverdächtigen begann laut Polizei in Pirna. Ein Ladendetektiv hatte beobachtet, wie die Männer Zigaretten aus einem Markt an der Rottwerndorfer Straße stahlen. Nachdem er die Polizei verständigt hatte, verfolgte er die Diebe bis zum Supermarkt in Dresden.

Dort beobachtete der Detektiv, wie die Männer in dem Markt das Gitter der Zigarettenauslage öffneten und Schachteln entnahmen. Anschließend wollten sie mit ihren Autos flüchten, doch eintreffenden Polizisten konnten das verhindern.

Insgesamt stahlen die vier Männer Zigaretten im Wert von 1.650 Euro. Zudem fanden die Polizisten diverse Lebensmittel in den Fahrzeugen der Diebe. Ob es sich dabei auch um gestohlene Waren handelt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen bandenmäßigen Diebstahls.

Von ffo