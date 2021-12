Dresden

In Dresden-Leipziger Vorstadt und Dresden-Friedrichstadt kam es in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag zu zwei Einbrüchen. Zeugen meldeten einen Einbruch an der Eisenberger Straße, wo mehrere Scheiben eines Vereinsheims eingeschlagen und die Räume durchsucht wurden. Dabei wurde ein Handy und etwa 90 Euro Bargeld entwendet.

Später bemerkten Beamte, dass eine Person aus einem Fenster einer Firma an der Bremer Straße stieg. Hier war ebenfalls ein Fenster eingeschlagen und anschließend die Räume durchsucht worden.

Mit einigen weiteren Beamten konnten die Polizisten einen 22-jährigen Libyer nach kurzer Flucht stellen. Er hatte das fehlende Handy dabei. Offenbar hatte er auch versucht, einen Tresor aus dem Firmengebäude zu stehlen. Eine Geldkassette mit einem vierstelligen Betrag fehlt nach wie vor. Mutmaßlich waren weitere Täter an den Verbrechen beteiligt.

Die Polizei ermittelt zu den Einbrüchen.

