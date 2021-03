Dresden

Polizisten aus Dresden haben in der Nacht zu Montag einen 37-Jährigen gestellt, der in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Waldheimer Straße im Stadtteil Löbtau eingebrochen war.

Mit Hilfe eines Polizeihundes spürten die Einsatzkräfte den 37-Jährigen auf und nahmen ihn fest. Bei dem Mann fanden sie neben Einbruchswerkzeug auch verschiedene Gegenstände, die er offenbar ebenfalls gestohlen hatte.

Der 37-Jähirge muss sich nun wegen Einbruchs verantworten. Im Rahmen der Ermittlungen prüft die Polizei auch die Herkunft der sichergestellten Gegenstände.

Von ffo