Dresden

Die Polizeidirektion Dresden und das Ordnungsamt der Stadt haben am Donnerstagabend in zwei Biergärten kontrolliert, ob dort die Corona-Regeln eingehalten werden. Wie die Beamten mitteilen, trafen die Kontrolleure im „Fährgarten“ an der Elbe etwa 110 Besucher an, im „Schillergarten“ in Blasewitz hielten sich rund 180 Personen auf.

Überprüft wurde die Maskenpflicht, der 2G-Status der Besucher sowie das Hygienekonzept der Betreiber. Es wurden keine Verstöße festgestellt.

Von DNN