Dresden

 In den vergangenen Tagen wurden der Dresdner Polizei zwei Falschfahrer gemeldet. Bisherigen Ermittlungen zufolge könnte es sich in den beiden Fällen auch jeweils um dasselbe Auto handeln. Die Dresdner Polizei sucht aktuell nach Zeugen.

Am Sonntagnachmittag fuhr ein Geisterfahrer in einem silbernen Kleinwagen vom Rasthof Dresdner Tor entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung auf der A 4 zum Dreieck Dresden-West. Dort bog er auf die A17 und wechselte erst kurz vor dem Autobahntunnel Dölzschen an einer Notüberfahrtsstelle auf die richtige Fahrbahn. Anschließend fuhr er weiter in Richtung Prag.

Auch in der Nacht zu Dienstag wurde der Polizei ein silberfarbener Kleinwagen gemeldet. Dieser war von dem Rasthof auf der A4 mindestens bis zur Anschlussstelle Wilder Mann auf der falschen Fahrbahn unterwegs.

Nach aktuellem Stand kam es zu keinem Unfall, jedoch mussten mehrere Autofahrer den Geisterfahrern ausweichen.

Die Dresdner Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fragt: Wer kann Angaben zu dem unbekannten Auto oder dessen Fahrer machen? Wer hat möglicherweise Bildmaterial von dem Fahrzeug vorliegen? Wer wurde durch die Fahrweise des Unbekannten gefährdet? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

Von BW