Dresden: Polizei ermittelt zu möglicher Einbruchserie in Altfranken

Die Polizei Dresden ermittelt aktuell zu einer möglichen Einbruchsserie in der Ortschaft Altfranken.

Ein Einbrecher hat am Sonntagmorgen versucht, in ein Einfamilienhaus am Kastanienweg einzusteigen. Er scheiterte, weil die Hauseigentümerin ihn überraschte. Anschließend ergriff der Einbrecher die Flucht.

Drei Einbrüche in Dresden-Altfranken

Bei den anschließenden Ermittlungen stellten Polizisten fest, dass es mindestens zwei weitere Einbrüche geben hatte. So versuchten Diebe etwa aus dem Carport eines benachbarten Hauses ein Fahrrad zu stehlen. Doch auch ihnen gelang es nicht, ihre Beute mitzunehmen. Laut Polizei konnten sie das Schloss nicht öffnen.

Zudem waren Diebe in den Schuppen und Keller eines Hauses an der Otto-Harzer-Straße eingedrungen. Gewaltsam hatten sie die Tür des Schuppens aufgebrochen und Werkzeuge wie Heckenschere und Bohrmaschine gestohlen.

Um in den Keller des Hauses zu gelangen, hatten die Täter ein Fenster herausgedrückt. Das genaue Diebesgut ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei prüft einen Zusammenhang der Taten.

