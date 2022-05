Dresden

Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden gehen derzeit dem Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes nach. Laut Polizeiangaben haben Einsatzkräfte am Mittwochabend vor einem Imbiss an der Wachsbleichstraße einen schwerverletzten Mann gefunden. Der 41-Jährige wies Stichverletzungen auf und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er aktuell behandelt wird.

In der Nähe des Tatortes konnten Polizeibeamte einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Der 37-Jährige wurde in Polizeigewahrsam genommen.Aus ermittlungstaktischen Gründen sind derzeit allerdings keine weiteren Angaben insbesondere zum Tathergang oder Motiv möglich.

Von cs