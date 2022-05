Dresden

Die Kriminalpolizei Dresden ermittelt derzeit wegen eines sexuellen Missbrauchs von Kindern und prüft dazu auch Zusammenhänge mit ähnlichen Fällen aus der jüngeren Vergangenheit.

Am Montagnachmittag ein Mann einen elfjährigen Jungen auf der Schleiermacherstraße angesprochen und aufgefordert, sich auf ihn zu setzen. Schließlich berührte er ihn unsittlich. Wie die Polizei mitteilte, war der Täter etwa 30 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er hatte kurze, dunkle Haare und trug einen Bart. Des Weiteres hatte er ein südländisches Äußeres und sprach gebrochen Deutsch.

Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Parallelen zu fünf ähnlichen Fällen in den zurückliegenden Wochen. Besonders auffällig sei die ähnliche Täterbeschreibung und die örtliche Nähe der einzelnen Sachverhalte. So hatte Mitte April ein Mann eine Siebenjährige auf der Reichenbachstraße angesprochen und ihr eine Zigarette angeboten. Am 15. April sprach ein Mann zwei Mädchen im Alter von 9 und 11 Jahren auf der Langobardenstraße an und wollte ihnen Katzenbabys zeigen. Ein Zehnjähriger wurde am 26. April von einem Mann an der Welzelstraße angesprochen, der zuvor Kinder beim Spielen beobachtete. Am 29. April wurden zwei Mädchen im Alter von 11 und 12 Jahren auf der Straße Am Hohen Stein angesprochen. Der Mann hielt eines von ihnen fest und wollte sie küssen. Ebenfalls auf der Straße wurde am Montagnachmittag eine Elfjährige von einem Mann angesprochen und gefragt, ob sie Fotos mit ihm machen will.

Die Polizei fragt: Wer hat etwas im Zusammenhang mit den Sachverhalten beobachtet? Wer kennt die beschriebene Person? Hinweise werden von der Polizeidirektion unter der Nummer 0351/483 22 33 entgegen genommen.

Von cs