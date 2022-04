Dresden

Am Donnerstagnachmittag hat ein Mann eine Frau in einem Haus an der Schneebergstraße beleidigt und angegriffen. Der 45-jährige Deutsche geriet mit einem Hausbewohner in Streit. Da der 31-Jährige jedoch kein Deutsch sprach, kam die 30-jährige Syrerin hinzu, dolmetschte und vermittelte. Nach dem Streit wollte die Frau das Haus verlassen und wurde dabei von dem 45-Jährigen beleidigt, unter anderem mit rassistischen Äußerungen. Des Weiteren griff der Mann die Frau an und verletzte sie dabei leicht. Weitere Bewohner gingen dazwischen und konnten Schlimmeres verhindern.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung sowie Beleidigung gegen den Deutschen.

Von cs