Polizisten haben am Montagvormittag an einem Gebäude zwei Hakenkreuze festgestellt. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt unter anderem wegen Sachbeschädigung.

An einem Gebäude in der Pirnaischen Vorstadt wurden am Montagvormittag zwei Hakenkreuze festgestellt (Symbolbild). Quelle: Friso Gentsch/dpa