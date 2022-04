Dresden

Unbekannte haben auf der Pirnaer Landstraße mehrere Gullideckel herausgehoben. In Folge dessen ist ein 44-jähriger Radfahrer am Donnerstagmorgen verletzt worden. Der Mann kam mit seinem Rad aus Richtung Stadtzentrum. Vor dem Abzweig Moränenende geriet er in einen nicht abgedeckten Abfluss, stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Wie die Polizei mitteilte, stellten die Beamten vor Ort fest, dass weitere Abflüsse geöffnet und die Deckel auf dem Gehweg abgelegt wurden. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Von cs