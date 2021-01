Dresden

Am Sonntagvormittag haben Polizisten nach einem Zeugenhinweis in einem Gebäude an der Glashütter Straße mehrere Personen angetroffen, die dort offenkundig ein Seminar abhielten. Die Beamten nahmen die Personalien der Beteiligten auf und beendeten die Veranstaltung. Diese verstieß gegen die geltenden Corona-Schutzverodnung.

Gegen den 52-jährigen Veranstalter und die 29 bis 65 Jahre alten Teilnehmerinnen wurden Ordnungswidirgkeitenverfahren eingeleitet.

Von kcu