Dresden

Gegen 10 Uhr am Mittwoch sind auf der Kreuzung Chemnitzer und Würzburger Straße in Plauen ein Motorrad und ein Auto zusammengestoßen. Der Biker stürzte und verletzte sich. Er kam in ein Krankenhaus.

Dei Polizei konnte den Verkehr an der Unfallstelle vorbeileiten. Dennoch kam es zu Verkehrsbehinderungen. Wie es zum Unfall kam und wer Vorfahrt hatte, muss noch ermittelt werden.

Von DNN