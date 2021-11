Dresden

In Dresden-Plauen haben Betrüger am Montag versucht eine Frau zu täuschen. Dabei gingen sie nach einer häufig auftretenden Masche vor. So riefen sie die 66-Jährige an und gaben vor, dass ihre Tochter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden sei. Nur gegen eine Kautionszahlung in Höhe von 25 000 Euro müsse diese nicht in Haft.

Da die Frau nicht soviel Geld aufbringen konnte, beendete der Anrufer das Gespräch und es entstand kein Schaden.

Von SP