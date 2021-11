Dresden

Diebe sind in der Nacht zu Montag in ein Pflegeheim in Dresden-Plauen eingebrochen.

Wie die Polizei meldete, brachen die Täter eine Notausgangstür auf und durchsuchten mindestens ein Zimmer. Von dort stahlen sie mindestens ein Portmonee mit einer noch unbekannten Menge Kleingeld. Ob eventuell noch weitere Wertgegenstände geklaut wurden, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch nicht genau feststellen.

Von BW