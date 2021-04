Dresden

Am Donnerstagvormittag kam es an der Straße Hohenplauen zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Auf dem Dachboden des Hauses brannten diverse Gegenstände. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Ein Bewohner wurde ins Krankenhaus gebracht, da Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von halk