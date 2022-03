Dresden

Einen Verletzten hat es bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Markusstraße gegeben. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 50-Jähriger fuhr mit einem eines Ford Mondeo auf der Markusstraße in Richtung Osterbergstraße. In Höhe Kreuzung Mohnstraße stieß er mit einem Kia Ceed zusammen, der von rechts kam. Der 33-Jährige im Kia wurde leicht verletzt. Bei dem Zusammenstoß wurde auch ein im Kreuzungsbereich geparkter Dacia Logan beschädigt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall und insbesondere zur Fahrweise der Beteiligten machen können. Hinweise nimmt sie entgegen unter Te.: 0351 483 2233.

Von lg