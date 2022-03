Dresden

In Dresden-Pieschen haben Unbekannte in der Nacht von Samstag zu Sonntag ein verfassungsfeindliches Symbol in die Motorhaube eines Audi geritzt. Das Fahrzeug stand auf der Bürgerstraße und wurde mit einem etwa 40 mal 50 Zentimeter großen Hakenkreuz versehen. Die Täter kratzten außerdem ein Wort in den Lack des Wagens. Der Sachschaden wird mit rund 2 000 Euro angegeben.

Von SP