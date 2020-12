Dresden

Am Montagmittag kam es auf der Leipziger Straße in Dresden-Pieschen zu einem Verkehrsunfall. Aus noch unbekannter Ursache prallte in Höhe der Torgauer Straße ein Opel gegen einen Oberleitungsmast der Straßenbahn. Der Opelfahrer und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Die Leipziger Straße war zeitweise gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von fg