Dresden

In Nacht von Montag zu Dienstag wollten Unbekannte einen Imbissautomat an der Liststraße sprengen. Dazu steckten die Täter eine Spraydose in den Ausgabeschacht des Gerätes und versuchten diese zur Explosion zu bringen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Der Automat blieb unbeschädigt.

Von BW