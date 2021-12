Dresden

Am Montagabend ist ein 40-Jähriger auf der Wurzener Straße in Dresden-Pieschen auffällig geworden. Der Mann sprang mehrfach vor Autos, was zu einigen Ausweichmanövern führte. Außerdem beleidigte der Deutsche im Bereich zwischen der Rehfelder Straße und der Leipziger Straße zahlreiche Passanten. Es gab keine Verletzten.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Vor allem Autofahrer, welche Bremsen oder dem Mann ausweichen mussten, sollen sich melden. Es wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Hinweise:(0351) 483 22 33

