Dresden

Unbekannte haben sich an einem Opel Astra auf der Arno-Lade-Straße in Dresden-Pieschen zu schaffen gemacht. Laut Berichten der Polizei bauten die Täter den Katalysator des Wagens ab und stahlen ihn. Der Schaden wurde den Beamten am Dienstagmorgen gemeldet. Der Wert des Fahrzeugteils beträgt etwa 500 Euro.

Von BW