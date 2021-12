Dresden

Am frühen Montagmorgen geraten zwei junge Männer in einer Wohnung an der Riesaer Straße in Dresden-Pieschen in Streit. Zwischen dem 17- und 19-Jährigen kam es infolgedessen zu einer handfesten Auseinandersetzung. Diese wurde von Zeugen bemerkt, welche die Polizei kontaktierten.

Die Beamten staunten anschließend nicht schlecht, als sie die Wohnung erreichten. In ihr fanden sie nämlich zahlreiche Drogen und Waffen. Darunter waren zwei Butterfly-Messer, erhebliche Mengen Haschisch und Cannabis, sowie fünf Hanfplanzen und Utensilien zur Herstellung von Drogen.

Beide wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von SP