Dresden

Der 29 Jahre alte Motorradfahrer, der sich am Freitag bei einem Unfall an der Rehefelder Straße schwer verletzt hatte, ist im Krankenhaus gestorben. Das teilt die Polizei mit. Der Biker war in Richtung Barbarastraße unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache zu Fall kam und gegen mehrere geparkte Autos rutschte. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt zur Unfallursache.

Von DNN