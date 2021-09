Dresden

Zwei Männer haben am Sonnabendnachmittag Pfefferspray in einer Straßenbahn der Linie 1 versprüht. Wie die Polizei mitteilt, verließen sie daraufhin die Bahn am Haltepunkt Dobritz und verschwanden. Auch weitere Fahrgäste stiegen aus – offenbar mit Atembeschwerden. Bei den Beamten hat sich bisher noch niemand gemeldet.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen des Vorfalls.

Hinweise Tel. 0351 483 22 33

Von DNN