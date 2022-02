Dresden

Nach dem Fund einer Babyleiche in einem Waldstück am Rosenschulweg in Leuben am Montagnachmittag ermitteln jetzt Staatsanwaltschaft und Polizei. Ein Passant hatte die Leiche des Säuglings gegen 14.15 Uhr entdeckt und die Polizei verständigt.

Die Todesursache und das Geschlecht seien derzeit unklar, sagte ein Polizeisprecher auf DNN-Anfrage. Über die Umstände des Fundes wollte sich der Sprecher aktuell nicht äußern. So bleibt etwa unklar, ob die Leiche bekleidet war oder nicht.

Die Polizei sperrte den Fundort ab und begann wenig später mit der Spurensicherung. Einsatzkräfte befragten Anwohner, die Rechtsmedizin war ebenfalls anwesend. Vor Ort fand eine erste Leichenschau statt, eine eingehende Obduktion soll zeitnah folgen, hieß es vom Polizeisprecher weiter.

Von lg und ffo