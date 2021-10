Dresden

Unbekannte sind am Mittwoch in ein Einfamilienhaus am Guttenweg in Dresden-Pappritz eingebrochen. Laut Berichten der Polizei hebelten die Täter eine Terrassentür auf und gelangten so ins Haus. Dort stahlen sie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Von BW