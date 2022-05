Dresden

Ein Pärchen hat am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr in einem Fachgeschäft am Straßburger Platz Schuhe geklaut. Laut Polizeiangaben sprach eine Mitarbeiterin das Duo an, als es ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen wollte. Sie vermutete, dass sich das Diebesgut in der Tasche der Frau befindet und griff danach. Daraufhin rang die Frau mit ihr, sodass die Mitarbeiterin stürzte und leicht verletzt wurde. Das Pärchen floh anschließend mit einem Paar Sportschuhen im Wert von rund 75 Euro in unbekannte Richtung.

Die Frau war etwa 1,70 Meter groß, zwischen 20 und 30 Jahren alt sowie von schlanker Statur. Sie trug zum Tatzeitpunkt eine bunt-rötliche Bluse, die Haare hochgesteckt und hatte ein ungepflegtes Äußeres. Besonders auffällig waren eine große Tasche mit dem „Lidl“-Emblem und eine Tasche mit dunkelbraunem Karomuster.

Der Mann wurde als etwa 1,80 Meter groß beschrieben, ebenfalls 20 bis 30 Jahre alt und von athletischer Statur. Er war mit einer kurzen Hose bekleidet.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tätern und der Tat allgemein machen können. Hinweise werden von der Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/483 22 33 entgegen genommen.

Von cs