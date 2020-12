Dresden

In einer Tiefgarage an der Ostra-Allee in Dresden hat ein „Motorsportler“ am Dienstagabend offenbar sogenannte „Burnouts“ geprobt. Dabei drehen die Reifen bei stehendem Fahrzeug durch. Das Manöver hatte soviel Rauch erzeugt, dass die Brandmeldeanlage der Tiefgarage anschlug.

Die Feuerwehr fand deutliche Reifenspuren und Gummiabrieb auf dem Boden der Garage. Dazu fand sich ein Mercedes Benz mit entsprechendem Abrieb an den Reifen. Ob der Wagen tatsächlich für das Manöver benutzt wurde und der Halter auch der Fahrer war, ermittelt nun die Polizei.

Die Feuerwehr belüftete am Abend die Tiefgarage. Die Ostra-Allee war während des Einsatzes zeitweise gesperrt.

Von halk