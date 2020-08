Dresden

Bei einem Verkehrsunfall auf der Teplitzer Straße sind am Mittwochnachmittag drei Menschen verletzt worden. Informationen der Feuerwehr zufolge war gegen 16.15 Uhr eine Opelfahrerin mit ihrem Wagen auf einem bremsenden VW Up aufgefahren. Der Kleinwagen wurde durch den Aufprall auf einen Piaggio-Motorroller geschoben. Der Rollerfahrer und seine Sozia sowie der Mann am Steuer des VW erlitten Verletzungen und wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Opelfahrerin blieb unverletzt.

Die Teplitzer Straße war in stadtwärtiger Richtung zeitweise gesperrt. Die Berufsfeuerwehr nahm die ausgetretenen Betriebsstoffe auf. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von ttr/halk