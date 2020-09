Dresden

Bei einem Unfall an der Oskarstraße/Ecke Wiener Straße ist am Mittwoch eine 59 Jahre alte Radfahrerin verletzt worden. Nach ersten Informationen hatte ein Golf-Fahrer die Radlerin beim Versuch, die Oskarstraße zu queren, übersehen und die Frau mit seinem Wagen erfasst. Die 59-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Straßenbahn- und Busverkehr am Haltepunkt Strehlen musste wegen des Unfalls für rund 45 Minuten unterbrochen werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von halk