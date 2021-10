Dresden

In der Nacht zu Donnerstag sind vier Jugendliche in einer S-Bahn der Linie 1 in Streit geraten.

Laut Berichten der Polizei war ein 16-Jähriger mit einem Freund in einer S-Bahn der Linie 1 in Richtung Pirna unterwegs, als sie von zwei weiteren Jugendlichen angesprochen und beleidigt wurden. Nicht viel später entwickelte sich ein handfester Streit, bei dem sich die Jugendlichen untereinander leicht verletzten.

Während der Rauferei stahlen zwei der Jugendlichen eine Kette des angegriffenen 16-Jährigen. Dieser sowie sein Freund brachten im Gegenzug ein Handy der Anderen in ihre Gewalt.

Die Jugendlichen stiegen getrennt an den Haltepunkten Reick und Niedersedlitz aus der S-Bahn, trafen sich aber kurze Zeit später an der Lockwitztalstraße wieder. Dort stellten alarmierte Polizisten die vier Deutschen, regelten den Austausch der entwendeten Sachen und schlichteten den Streit. Was genau passiert ist, ist Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen.

Von BW