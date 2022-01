Dresden

Nach Hinweisen zu einem unbekannten Mann, der in den vergangenen Tagen im Stadtteil Nickern Kinder angesprochen haben soll, zeigt die Polizei in dem Bereich nun verstärkt Präsenz. Wie die Beamten mitteilten, liegen aktuell zwei dieser Hinweise vor. Eltern sind besorgt, an einer Kita vor Ort warnt ein Aushang wegen der Vorfälle.

Laut Polizei bezieht sich ein Hinweis auf einem Vorfall am vergangenen Dienstag. Demnach habe ein Mann „in einem Park an der Heinz-Bongartz-Straße eine Neunjährige angesprochen und wollte wissen, wo sie wohnhaft ist“. Das Mädchen sei daraufhin davongerannt.

Nur zwei Tage später sei es dann zu einem weiteren Vorfall gekommen. Am Donnerstag habe ein weißer VW Caddy an der an der Ecke Alter Postweg/Heinz-Bongartz-Straße neben einem Mädchen gehalten. Laut Polizei sei auch sie von einem Mann angesprochen wurden. Allerdings sei eine Zeugin auf die Situation aufmerksam geworden und hatte das Mädchen gefragt, ob es den Fahrer kenne. Daraufhin fuhr der Mann mit seinem Kleintransporter davon.

Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. „Die Polizei nimmt derartige Beobachtungen und Meldungen grundsätzlich ernst und geht den Hinweisen nach“, erklärte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Aktuell werde das Gebiet in Nickern verstärkt bestreift. Auch Polizisten zu Fuß seien unterwegs. Ob es sich in beiden gemeldeten Fällen um den gleichen Mann handelt, ist bisher unklar. Auch ein Verdächtiger ist noch nicht bekannt.

Von seko