Dresden

Die Dresdner Polizei hat am Freitag zwei Diebe festgenommen. Wie die Beamten mitteilen, hatte ein Ladendetektiv in einem Elektronikmarktes an der Dohnaer Straße das Duo dabei beobachtet, wie es eine Überwachungskamera im Wert von 640 Euro einsteckte. Als der Detektiv die Männer hinter der Kasse ansprach, wurde er tätlich angegriffen.

Mit Hilfe weiterer Mitarbeiter gelang es, die beiden 34 und 40 Jahre alten Tschechen zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Im Pkw der Männer fanden die Beamten weiteres Diebesgut und geringe Mengen Betäubungsmittel.

Von DNN