Dresden

In der Nacht zu Sonntag ist ein Polizist in der Dresdner Neustadt verletzt worden. Der Beamte war wegen einer Körperverletzung mit weiteren Kollegen an der Louisenstraße im Einsatz, wobei mehrere Unbeteiligte die Maßnahmen behinderten.

Aus dieser Menschenmenge warf ein 30-Jähriger dem Polizisten eine Glasflasche an den Kopf. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Von DNN