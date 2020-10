Dresden

Ein junger Mann ist in der Nacht zu Freitag in der Dresdner Neustadt bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Der 22-Jährige hatte sich kurz nach zwei Uhr am Albertplatz mit einem anderen Mann gestritten. Dies artete zunächst in eine Prügelei aus.

Passanten konnten die Kontrahenten kurzfristig trennen. Dann griff der noch unbekannte Täter zu einer abgebrochenen Glasflasche und verletzte den 22-Jährigen schwer. Beide flüchteten. Die Polizei fand den Verletzten kurze Zeit später auf der Alaunstraße, der zweite Beteiligte konnte nicht gefunden werden. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.

Von fkä