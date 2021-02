Dresden

Zwei Männer sollen am Mittwochabend in der Dresdner Neustadt die Kasse eines Geschäfts geklaut haben. Die beiden betraten den Laden an der Bautzner Straße, schnitten das Kabel des Geräts durch und rannten damit davon.

Die Polizei machte bei der unmittelbar danach erfolgenden Suchaktion einen 24-jährigen Tatverdächtigen aus. Zeugen identifizierten den Tunesier als Beteiligten. Der zweite Mann und auch die Kasse blieben bisher verschwunden. Der Schaden liegt bei rund 1800 Euro.

Von fkä