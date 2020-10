Dresden

Gestern Abend ist ein Polizeibeamter von einem Mann leicht verletzt worden, als dieser ihm in die Hand biss.

Der 38-jährige Tatverdächtige hatte in einem Innenhof an der Bautzner Straße offenbar mehrere Fahrradteile demontiert und gestohlen. Der Eigentümer bemerkte ihn wenig später mit den Teilen in der Nähe des Tatortes. Als alarmierte Polizeibeamte den mutmaßlichen Dieb festnehmen wollten, leistete dieser Widerstand und biss einem Polizisten in die Hand. Der Beamte wurde leicht verletzt.

Gegen den 38-jährigen Deutschen wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Diebstahls ermittelt.

Von DNN