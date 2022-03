Dresden

In den Lagerraum eines ehemaligen Geschäfts an der Rothenburger Straße sind am Wochenende Unbekannte eingebrochen.

Die Täter hebelten den Hintereingang zu den zwischenzeitlich als Coronatestzentrum genutzten Räumen auf und durchsuchten diese. Sie stahlen unter anderem zwei Laptops und drei Smartphones.

Der Wert des Diebesgutes beträgt rund 6.000 Euro, der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest.

Von lg