Dresden

Ein Mann hatte am Donnerstagabend am „Assi-Eck“ in der Dresdner Neustadt antisemitische und rassistische Parolen gerufen. Die Polizei wurde alarmiert und erreichte kurze Zeit später die Kreuzung Louisenstraße/Rothenburger Straße/Görlitzer Straße. Dort stellten Beamte die Identität des Täters fest. Die Dresdner Polizei ermittelt nun wegen Volksverhetzung gegen den 49-jährigen Deutschen.

Von BW