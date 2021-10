Dresden

Polizeirätin Maria Meißner hat die Führung des Polizeireviers Dresden-West übernommen. Gemeinsam mit 186 Kollegen des Reviers an der Julius-Vahlteich-Straße trägt die 36-Jährige damit die Verantwortung für die Bereiche der Stadtbezirksämter Cotta und Pieschen, den Stadtteil Friedrichstadt sowie die Ortschaften Altfranken, Cossebaude, Gompitz, Mobschatz sowie Oberwartha. In dem rund 73 Quadratkilometer großen Dienstbereich leben etwa 150 000 Menschen.

Maria Meißner ist verheiratet und lebt mit ihrer Familie in Dresden. Ihre polizeiliche Laufbahn begann 2005 mit dem Studium zum gehobenen Polizeivollzugsdienst in Rothenburg. Dieses schloss sie 2008 erfolgreich ab und arbeitete danach im Streifendienst, bei der Kriminalpolizei sowie im Einsatzreferat der Polizeidirektion Dresden. Zudem leitete Maria Meißner den Kriminaldienst des Polizeireviers Freital-Dippoldiswalde. Danach war sie im Innenministerium tätig.

Nach einem zweijährigen Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster wurde Maria Meißner 2021 zur Polizeirätin ernannt und übernahm am 1. Oktober die Leitung des Polizeireviers Dresden-West.

Von DNN