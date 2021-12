Dresden

Der vom Stadtbezirksamt aufgestellte Weihnachtsbaum vor der Himmelfahrtskirche in Altleuben muss wieder entfernt werden.

Nur zwei Tage nach dem Aufstellen des traditionellen Weihnachtsbaumes wurde dieser von Randalierern teilweise aus seiner Verankerung gerissen, so dass er nicht mehr sicher steht. Auch die Kabel der Weihnachtsbeleuchtung wurden mutwillig an mehreren Stellen durchtrennt. Ein Ersatz könne aus zeitlichen und finanziellen Gründen nicht mehr besorgt werden, so die Stadt Dresden.

Stadtbezirksamtsleiter Jörg Lämmerhirt zeigte sich bestürzt: „Der beleuchtete Baum fand immer viel Anklang. Gerade in diesen schwierigen Zeiten sollte der [...] Weihnachtsbaum ein wenig Trost und Hoffnung spenden. Das ist in dieser Adventszeit nun nicht mehr möglich.“

Von BW