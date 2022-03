Dresden

Nach einem Raub in der Nacht zu Mittwoch haben Polizisten einen 22-Jährigen vorläufig festgenommen.

Der Mann verletzte einen 48-Jährigen in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Michelangelostraße mit Pfefferspray und raubte ihm 180 Euro. Alarmierte Polizisten konnten den 22-Jährigen wenig später im Umfeld stellen. Er hatte das Bargeld und die Spraydose bei sich. Die Beamten ermitteln wegen Raubes.

Von lg