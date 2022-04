Dresden

Ein 42-Jähriger hat am Dienstagmorgen in einem Markt an der Goppelner Straße einen Mitarbeiter verletzt. Dieser hatte ihn zuvor beim Stehlen ertappt.

Trotz bestehendem Hausverbots betrat der Mann den Laden, begann Waren aus der Ausleihe an sich zu nehmen und zu verzehren. Ein Mitarbeiter forderte ihn auf, die verzehrte Ware zu bezahlen, den Rest zurückzulegen sowie den Laden zu verlassen. Der Täter rannte aus dem Laden und konnte auf dem Parkplatz von dem Mitarbeiter festgehalten werden, wobei dieser leicht verletzt wurde. Alarmierte Polizeibeamte stellten die Identität des 42-Jährigen fest und fertigten eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls gegen ihn an.

Von cs