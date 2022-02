Dresden

Gegen einen 27-jährigen mutmaßlichen Einbrecher hat die Staatsanwaltschaft nun Anklage erhoben. Seit Oktober letzen Jahres sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Ihm wird vorgeworfen, im August 2021 in zwei Einfamilienhäuser in Klotzsche und Bannewitz eingebrochen zu sein. In beiden Fällen hebelte er eine Terassentür im Erdgeschoss auf und durchsuchte das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Er stahl Schmuck, Uhren, Meissner Porzellan, Bargeld, Elektronik und ein Fernglas. Insgesamt belief sich der Wert der Beute auf 25 000 Euro, vom Sachschaden abgesehen. Bei einem der Einbrüche soll ihn ein 22-jähriger Mittäter unterstützt haben, gegen den bereits im Dezember 2021 geklagt wurde.

Mit diesem Mittäter soll der 27-Jährige auch im Oktober 2021 zwei Mal in ein weiteres Einfamilienhaus in Klotzsche eingestiegen sein. Hier stahlen die beiden Bargeld, Geldkarten mit PIN, Münzen und Schmuck im Gesamtwert von 3 000 Euro.

Nur einen Tag später nahmen Beamte den Beschuldigten vorläufig fest. Noch am selben Tag erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl, seitdem sitzt der 27-Jährige in Untersuchungshaft. Er ist bereits einschlägig vorbestraft und stand zu den Tatzeiten unter Bewährung. Zu den Vorwürfen lässt der mutmaßliche Einbrecher sich bisher nicht ein.

Das Amtsgericht Dresden entscheidet über die Zulassung der Anklage und den Verhandlungstermin. Die Anklage wurde vor dem Schöffengericht erhoben – das heißt, neben dem Richter wird es noch zwei Laienrichter geben, die über das Urteil mitentscheiden.

Seit Sommer 2021 hält eine Einbruchsserie in Dresden und Umgebung die Polizei auf Trab. Man arbeite mit Hochdruck daran, die Fälle zeitnah aufzuklären, meldete die Staatsanwaltschaft Dresden dazu.

